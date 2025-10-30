Znad Wilii
  • 30 października, 2025 6:30

Zarząd LSDP omówi kandydaturę na ministra ochrony kraju

Zarząd i prezydium Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP) spotkają się w czwartek na zdalnym posiedzeniu, podczas którego omówią kandydaturę na stanowisko ministra obrony narodowej. Początkowo planowane na wtorek, posiedzenia zostały odwołane.

zw.lt/BNS
fot. BNS/Robertas Riabovas

Przypomnijmy, że premier Inga Ruginienė zamierzała przedstawić członkom partii kandydaturę obecnego ministra transportu i komunikacji Jurasa Taminskasa, jednak została ona zakwestionowana przez prezydenta Gitana Nausėdę.

W mediach pojawiły się również nazwiska posła Roberta Kauno, a także byłych wiceministrów ochrony kraju Karolisa Aleksa i Tomasa Godliauskasa, którzy pracowali w zespole D. Šakalienė.

Wcześniej, po utracie zaufania premiera, D. Šakalienė, która kierowała systemem obrony narodowej, opuściła stanowisko ministra.

