Zarząd LSDP omówi kandydaturę na ministra ochrony kraju

Przypomnijmy, że premier Inga Ruginienė zamierzała przedstawić członkom partii kandydaturę obecnego ministra transportu i komunikacji Jurasa Taminskasa, jednak została ona zakwestionowana przez prezydenta Gitana Nausėdę.

W mediach pojawiły się również nazwiska posła Roberta Kauno, a także byłych wiceministrów ochrony kraju Karolisa Aleksa i Tomasa Godliauskasa, którzy pracowali w zespole D. Šakalienė.

Wcześniej, po utracie zaufania premiera, D. Šakalienė, która kierowała systemem obrony narodowej, opuściła stanowisko ministra.