Zamiast relokacji ponad 150 migrantów – 3,16 mln euro wpłaty solidarnościowej

– Skłaniamy się ku temu, by Litwa wniosła opłatę, a nie przyjmowała dodatkowych uchodźców. W ostatnim czasie i tak przyjęliśmy wielu – zarówno uchodźców wojennych, jak i migrantów ekonomicznych – powiedział Matulionis po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, podczas którego prezydent i przedstawiciele instytucji państwowych omawiali kwestie migracyjne.

Główny doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego podkreślił, że liczba cudzoziemców z państw trzecich ustabilizowała się na Litwie w okolicach 210 tys. osób, a migracja staje się nie tylko zagadnieniem społecznym i gospodarczym, lecz coraz wyraźniej także kwestią bezpieczeństwa narodowego.

Kontekst unijny

Rada UE w maju ubiegłego roku zatwierdziła Pakt o migracji i azylu, przewidujący, że państwa członkowskie co roku przyjmują określoną liczbę migrantów lub wnoszą równoważną wpłatę solidarnościową. Zgodnie z tym mechanizmem Litwa miałaby co roku przyjmować ok. 158 osób lub zapłacić 3,16 mln euro.