Zakończyły się ćwiczenia na wypadek awarii w Ostrowcu

Zdaniem organizatorów, ćwiczenia były udane, nie popełniono krytycznych błędów, mówi się o nowych takich ćwiczeniach.

Minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunienė powiedziała, że przygotowywano się do różnych scenariuszy i podkreśliła, że niezwykle ważne jest, by wszystkie instytucje potrafiły w takiej sytuacji ze sobą współpracować.

Ogółem powiadomienia otrzymało 128 tys. mieszkańców Litwy południowo-wschodniej, czyli 70 proc. W sześciu samorządach zawyło 70 syren alarmowych, z czego 67 było wyraźnie słyszalnych. Imitowano ewakuację mieszkańców oraz prowadzono ćwiczenia monitoringu powietrznego skażenia radiacyjnego.

Tymczasem szef sejmowego komitetu bezpieczeństwa i obrony Dainius Gaižauskas uważa, że politycy nie powinii spieszyć z oceną wyników, bo ćwiczenia odbyły się wg ustalonego scenariusza. Jak mówi, na razie nie wiadomo, czy państwo poradziłoby sobie, gdyby trzeba było ewakuować dużą liczbę osób. Zwątpił też w to, czy Litwa posiada dostatecznie środków, by monitorować skażenie radiacyjne. Według Gaižauskasa, ważne jest też, by odpowiedzieć na pytanie co w przypadku incydentu w elektrowni zrobiłyby inne państwa – na przykład Polska czy Estonia.