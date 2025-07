Zaginione skarby i możliwy grób Witolda Wielkiego?

Brakuje trzech obiektów

Jak twierdzi restaurator, w oficjalnym wykazie znalezisk opublikowanym przez Departament Dziedzictwa Kulturowego (KPD) brakuje srebrnej tabliczki, złotej kuli i przedmiotu przypominającego ludzkie kości, które były widoczne na jego zdjęciach wykonanych w miejscu odkrycia.

Według jego relacji, niektóre z tych przedmiotów mają charakter symboliczny i mogły należeć do pochowanych monarchów.

Podejrzenie: szczątki Witolda Wielkiego

Poderis oświadczył, że posiada dowody potwierdzające, iż w 1931 roku w podziemiach katedry znaleziono nie trzy, lecz cztery pochówki, i według relacji ówczesnych badaczy szczątki jednej z osób mogą należeć do Witolda Wielkiego.

Podkreślił, że jego zdaniem szczątki Witolda do dziś mogą znajdować się w katedrze, chyba że – jak zasugerował – zostały już nielegalnie usunięte razem ze skarbem.

Poderis zapowiedział przekazanie oficjalnych dowodów prokuraturze oraz zaapelował o wszczęcie dochodzenia i analizę materiału filmowego z endoskopu, którym nagrał znalezisko.

Kwestia własności i brak nadzoru

Restaurator zwrócił również uwagę na to, że znalezione insygnia władców nie zostały dotąd formalnie wpisane do rejestru dóbr kultury, a ich obecny status własnościowy jest niejasny. Jak powiedział, obiekty te nie należą do tzw. skarbca liturgicznego, lecz są osobnymi wartościami historycznymi, które – jego zdaniem – powinny być własnością państwa.

„Jeśli dziś te rzeczy należą do Kościoła, to jest tak, jakby należały do mnie lub do was. Tylko że wtedy to wy, a nie państwo, decydujecie, co z nimi zrobić” – zauważył Poderis.