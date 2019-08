Z wizytą na Litwę przyjeżdża wiceprezydent Indii

vdu

Podczas spotkania politycy zamierzają poruszyć tematy związane z kulturą, rolnictwem i ekstradycją.

Prezydent Litwy ma zamiar powtórnie zaprosić Indie do utworzenia w naszym kraju ambasady i centrum kultury. Będzie nawoływał też do włożenia inwestycji na Litwie.

Ambasada naszego kraju w Indiach działa od 2013 roku.

Podczas spotkania planuje się również omówić współpracę Indii i Unii Europejskiej.

Stanowiska prezydenta i wiceprezydenta w Indiach mają charakter reprezentacyjny, bo władza jest skupiona w rękach premiera i rządu.

Indie są trzecią co do wielkości gospodarką Azji po Chinach i Japonii. Co prawda, ostatnio rozwój gospodarki w tym kraju ulega spowolnieniu.