Z Wilna ruszył pierwszy pociąg do Warszawy i Krakowa

Pociągi będą kursować na trasie Wilno-Kowno-Warszawa-Kraków. Pociąg „LTG Link” pojedzie przez Kowno do Mockawy, gdzie pasażerowie zostaną zaproszeni do przesiadki do pociągu polskiej spółki.

Spółka twierdzi, że większość klientów wybiera się do Warszawy, druga połowa do Krakowa, a największą popularnością cieszą się wycieczki 3-4 dniowe w obie strony.

Pociąg będzie odjeżdżał z Wilna codziennie o godz. 12:10, z Kowna – o godz. 13:20. Pociąg przyjedzie na Dworzec Centralny w Warszawie o godz. 20:13 czasu lokalnego, a do Krakowa o godz. 23:39 czasu lokalnego. Pociąg z Krakowa do Wilna odjeżdża codziennie o godz. 4:01, z Warszawy o godz. 7:35. Pociąg ten dotrze do Kowna o godz. 16:25, a do Wilna o godz. 17:34 czasu litewskiego.

Podróż z Wilna do Warszawy z przesiadką zajmie około 9 godzin. Cena biletu standardowego wyniesie 25 EUR dla podróżujących do Warszawy i 30 EUR dla podróżujących do Krakowa. Zniżki obowiązują dla dzieci do lat 12.

Osobom podróżującym na trasach międzynarodowych przypomina się o zabraniu ze sobą dokumentów tożsamości. Pociągiem będzie można przewozić osobisty bagaż podręczny, rowery (po wcześniejszym wykupieniu usługi przewozu), a przy posiadaniu zaświadczenia o stanie zdrowia zwierząt wystawionym przez lekarza weterynarii będzie można podróżować ze zwierzętami domowymi. Stała cena przewozu roweru na całej trasie to 10 EUR, psa 5 EUR.

Na podst. lrt.lt