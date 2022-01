Z Wilna do Iraku odleciało 98 migrantów

Rzecznik lotniska w Wilnie Marius Zelenius potwierdził, że uchodźcy odlecieli specjalnym lotem do Bagdadu.

Litwa na początku grudnia zwiększyła do 1 tys. euro zasiłek dla migrantów, którzy dobrowolnie zdecydują się na powrót do swych krajów pochodzenia. Dotychczas wynosił on 300 euro. Zasiłek ten wstępnie ma obowiązywać tylko do 20 stycznia. Przewidziane świadczenia są finansowane z funduszy Komisji Europejskiej, które otrzymała Litwa, by poradzić sobie z kryzysem migracyjnym.

W 2021 r. granicę litewsko-białoruską nielegalnie przekroczyło ponad 4,2 tys. osób, a blisko 8 tys. migrantów zostało zawróconych. Obecnie w kraju pozostaje ponad 3 tys. migrantów.

Minionej doby granicę litewsko-białoruską nielegalnie usiłowały przekroczyć 3 osoby. Nikt nie został wpuszczony.

Na podst. BNS/ vz.lt/ PAP