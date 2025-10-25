Z powodu nieznanych obiektów wstrzymano ruch na lotnisku w Wilnie

Zgodnie z wstępnymi informacjami, na radarach zaobserwowano obiekty, które mogą być balonami meteorologicznymi. Ruch na lotnisku w Wilnie został wstrzymany drugi wieczór z rzędu i trzeci raz w tym tygodniu.

Pasażerowie proszeni są o śledzenie informacji na stronie internetowej lotniska oraz u linii lotniczych, z którymi mają zaplanowane podróże.

Przypomnijmy, że w bieżącym tygodniu na Litwę wleciała duża liczba kontrabandowych balonów – miało to miejsce w nocy z wtorku na środę oraz z piątku na sobotę. W obu przypadkach tymczasowo zamknięto punkty kontrolne w Miednikach i Solecznikach oraz wstrzymano ruch lotniczy w Wilnie. W piątek wieczorem ograniczono również loty na lotnisku w Kownie.

Łącznie w wyniku tych incydentów wstrzymano około 70 lotów, a ponad 10 tys. pasażerów zostało dotkniętych zmianami w rozkładzie lotów.