Z powodu meteorologicznych balonów zamknięto przejścia graniczne z Białorusią

„Ze względu bezpieczeństwa zamknięto oba wciąż funkcjonujące przejścia graniczne z Białorusią. Decyzja zostanie ponownie rozpatrzona po wznowieniu pracy lotniska w Wilnie” – podano w komunikacie.

Tymczasowo zamknięto przejścia graniczne w Medininkach–Kamenyj Log oraz Soleczniki–Beniakonie.

Według NKVC, kontrola graniczna pociągów w miejscowości Kenna działa normalnie.

„Obecnie dostępne dane, które później zostaną doprecyzowane, wskazują, że z Białorusi w kierunku Litwy leciało kilkadziesiąt meteorologicznych balonów” – poinformowało NKVC.

Jak dotąd odnaleziono pięć balonów, zatrzymano jedną osobę i zabezpieczono około 7000 paczek kontrabandowych papierosów. Poszukiwania nadal trwają.

Z powodu kilkudziesięciu meteorologicznych balonów używanych do przemytu z Białorusi działalność lotniska w Wilnie została zakłócona około godziny 23. Część lotów przekierowano na inne lotniska, a część samolotów wróciła do portów macierzystych.

Ostatni raz działalność lotniska została zakłócona przez kontrabandowe balony na początku października, gdy litewską przestrzeń powietrzną naruszyło ponad 20 takich obiektów.

Szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz oświadczył, że przypadki przemytu z użyciem meteorologicznych balonów są traktowane jako zorganizowana przestępczość.