Z Polski do Wilna przetransportowano narządy dla litewskiego pacjenta

Wojskowy helikopter wylądował o północy w okolicach klinki w Santaryszkach. Na czas operacji ruch samochodowy w tamtym miejscu został wstrzymany.

To pierwszy lot śmigłowca KOP do Polski po podpisaniu pod koniec września nowej umowy o współpracy dzięki której poszerzono listę krajów europejskich do których wojskowe śmigłowce mogą latać w celu transportu narządów. Na tej liście znajdują się m.in. Polska, Niemcy oraz Czechy. Pierwszą umowę o współpracy podpisano ponad 20 lat temu, jednakże istnieje ciągła potrzeba zwiększania możliwości przewozu narządów i tkanek od dawców z innych krajów europejskich.

fot. Lietuvos kariuomenė

Transport narządów i tkanek dawców jest jednym z zadań armii litewskiej w czasie pokoju, realizowanym przez jednostki wojskowe będące w stałym pogotowiu.