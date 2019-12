Z „Kartą rodziny” pociąg tańszy o 20 proc.

vdu

„Wraz z Ministerstwem Łączności dołączamy do projektu Karty Rodziny. Chcemy, by wszyscy mieli możliwość korzystać ze środków transportu przyjaznych dla środowiska, w tym liczne rodziny i rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne” – mówi Linas Baužys, dyrektor generalny spółki LG Keleiviams należącej do Kolei Litewskich.

„Cieszę się, że spółka jest społecznie odpowiedzialna i wyszła z inicjatywą dołączenia do programu Karty Rodziny. Jest to świetna możliwość dla rodzin biorących udział w programie, by podróżować po Litwie, poznawać bądź od nowa odkrywać malownicze miejscowości w naszym kraju” – mówi Jarosław Narkiewicz, minister łączności.

Posiadacze Karty Rodziny będą mogli również nieodpłatnie zwiedzać muzea kolejnictwa w Wilnie i Szawlach.

Źródło: sumin.lrv.lt