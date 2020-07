Wzrost bezrobocia spowodowany koronawirusem największy na Litwie

W maju br. bezrobocie na Litwie należało do największych w Unii Europejskiej, podaje Eurostat. W ciągu roku odsetek bezrobotnych wzrósł o 3,2 punkty procentowe.

W maju bezrobocie wyniosło 9,3 procent. Większe bezrobocie odnotowano jedynie na Łotwie (9,8 proc.), na Cyprze – (10,2 proc.) i w Hiszpanii (14,5 proc.), podaje Urząd Statystyczny UE.

Bezrobocie wśród młodzieży do 25. roku życia wzrosło w ciągu roku o 8,6 punktów procentowych (do 18,5 proc.) W maju pracy na Litwie nie miało 138 tys. osób, w tym 20 tys. osób do 25. roku życia.

W maju łączne bezrobocie w państwach członkowskich UE wyniosło 6,7 procent.