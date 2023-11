Wznowienie strajku pracowników oświaty

„W dniu 22 listopada powracamy do aktywnego strajku. Jednocześnie zorganizujemy wiec przy Sejmie, w którym udział ma wziąć do 5 tys. nauczycieli. We wtorek zwrócimy się o wydanie zezwolenia do samorządu” – powiedział w poniedziałek wieczorem po posiedzeniu rady Związku Pracowników Oświaty jej przewodniczący.

Związek strajk zawiesił w połowie października, lecz z rządem nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie podniesienia wynagrodzeń.



Związek zapowiedział wówczas, że wznowi strajk, by przekonać w sprawie wynagrodzeń posłów podczas omawiania przez nich budżetu.

Pierwsze omawianie budżetu ma się odbyć 14 listopada, drugie -23. Budżet ma zostać uchwalony do 5 grudnia.