Wyprawki dla pierwszoklasistów dotarły na Litwę

Wyprawka pierwszoklasisty to zestaw najbardziej niezbędnych przedmiotów każdego ucznia – zawiera plecak wyposażony w przybory piśmiennicze, takie jak pióra, ołówki czy kredki, a także zeszyty, farbki i in. Ponadto, zestawie nie zabrakło miejsca na praktyczne pojemniki przeznaczone do przechowywania drugiego śniadania.

Wyprawki dla pierwszoklasistów docierają na Litwę dzięki projektowi „Bon Pierwszaka” realizowanemu przez Fundację „Pomoc Polakom na Wchodzie”. Co roku do polskich uczniów na Litwie trafia około tysiąca lub więcej podobnych zestawów.

Jak powiedziała Polskiemu Radiu Krystyna Dzierżyńska ze Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, po dotarciu na Litwę wyprawki przekazywane są placówkom oświatowym z polskim językiem nauczania. Te zobowiązane są do przekazania zestawów tegorocznym pierwszoklasistom.

Dotychczas uroczyste przekazanie wyprawek przedstawicielom polskojęzycznych szkół odbywało się w Wilnie. Jednakże, jak poinformowała Polskie Radio Małgorzata Aleksandrowicz z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w tym roku uroczystość zaplanowano na 7 września w Dyneburgu na Łotwie.

„Wybraliśmy to miasto dlatego, że zostanie tam otwarta świeżo wyremontowana szkoła polska im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten sposób przy okazji po raz pierwszy powitamy tam wszystkich pierwszoklasistów” – powiedziała przedstawicielka Fundacji.