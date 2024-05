Wyniki referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa: zabrakło głosów

Według GKW w referendum udział wzięło 1 mln 396 tys. 828 osób, czyli 59 proc. wyborców. Za prawem do posiadania podwójnego obywatelstwa opowiedziało się 1 mln 11 tys. osób, czyli 73,9 proc. głosujących. Tego jednak nie wystarczyło.

Ustanowienie podwójnego obywatelstwa wymaga zmiany art. 12 litewskiej konstytucji, a to z kolei zgody ponad połowy obywateli uprawnionych do głosowania, czyli ok. 1,2 mln.

Niedzielne referendum zostało zorganizowane po raz drugi. Pierwsze odbyło się przed pięciu laty i wówczas również zabrakło głosów.

Obserwatorzy wskazują, że poprzeczka w referendum w celu zmiany konstytucji jest ustawiona bardzo wysoko i należy szukać innego sposobu prawnego ustanowienia podwójnego obywatelstwa. Kwestia ta dotyczy około miliona Litwinów mieszkających poza granicami kraju.

Obecnie podwójne obywatelstwo mogą mieć na Litwie tylko te osoby, które opuściły kraj przed odzyskaniem przez niego niepodległości w 1990 roku oraz ich potomkowie. Takie prawo nie przysługuje osobom, które wyjechały z Litwy po 11 marca 1990 roku.

Litewskie obywatelstwo może uzyskać też obcokrajowiec będący w związku małżeńskim z obywatelem lub obywatelką Litwy, jeżeli mieszka na Litwie od co najmniej siedmiu lat i spełnia inne warunki, na przykład zdał egzamin z języka litewskiego i z podstaw wiedzy o konstytucji. Automatycznie obywatelstwo otrzymuje też dziecko, gdy co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem Litwy.

Demograficzne dane są dla Litwy niepokojące. W wyniku emigracji liczba mieszkańców kraju zmniejszyła się z 3,7 mln w 1990 roku do 2,8 mln w 2023 r.