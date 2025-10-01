Wyniki badań trafią do e.sveikata – koniec z papierowymi wydrukami u lekarza

Odtąd lekarze będą mogli wprowadzać wyniki badań laboratoryjnych pacjentów bezpośrednio do systemu.

„To bardzo ważne narzędzie pracy lekarza, którego w dobie cyfryzacji dotąd brakowało. Pacjent nie będzie musiał drukować papierowych wyników, zwłaszcza gdy badania wykonano w innej placówce niż ta, w której jest zarejestrowany. Teraz specjaliście wystarczy zalogować się do portalu specjalisty w „e.sveikata”, aby zobaczyć wszystkie wyniki badań pacjenta” – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister zdrowia Daniel Naumovas.

Resort zapowiada, że wszystkie laboratoria kliniczne będą przekazywać odpowiedzi z badań do podsystemu w ujednoliconym, międzynarodowym formacie strukturalnym. Do pracy z nowym rozwiązaniem dostosowano zarówno portal specjalisty, jak i portal pacjenta „e.sveikata”. Wprowadzone do systemu dane będą widoczne zarówno dla pacjentów po zalogowaniu do własnego konta, jak i dla lekarzy w portalu specjalisty.

Nowy podsystem był testowany przez specjalistów z polikliniki Karoliniškių, Santaros klinik (Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos) oraz Miejskiego Szpitala Klinicznego w Wilnie (Vilniaus miesto klinikinė ligoninė). Rozwiązanie będzie wdrażane stopniowo – wraz z dołączaniem kolejnych placówek coraz więcej wyników będzie dostępnych bezpośrednio w podsystemie portalu „e.sveikata”.

Projekt zrealizowali Centrum Rejestrów (Registrų centras), Litewska Biblioteka Medyczna oraz Ministerstwo Ochrony Zdrowia.