Wyjątkowa audycja „Santara w języku polskim“: w jaki sposób wielokulturowym Trokom udało się zdać szczepionkowy egzamin?

Czego mogą się nauczyć poszczególne rejony, w których jest zaszczepiona mniej niż połowa mieszkańców? W jaki sposób przedstawiciele kultury mogą przyczynić się do edukacji lokalnej społeczności? Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas specjalnej audycji ,,Santara w języku polskim” we wtorek, 18 stycznia, o godz. 14.30 na antenie LRT KLASIKA i na portalu LRT.LT.

Audycję poprowadzi dziennikarka, redaktorka naczelna redakcji mniejszości narodowych LRT, Ewelina Mokrzecka, a jej gośćmi będą: zastępczyni dyrektora administracji samorządu rejonu trockiego Agata Mankeliūnienė, dyrektor Pałacu Kultury w Trokach Edward Kiejzik, miejscowa medyk. Swoim doświadczeniem podzieli się również piosenkarka Ewelina Saszenko, obecnie mieszkanka Trok, ale od zawsze związana z rejonem trockim.

„Obserwujemy, że wielu przedstawicieli mniejszości narodowych wciąż czerpie informację z mało wiarygodnych źródeł, dlatego też proces szczepień jest ściśle związany z wkładem władz lokalnych, miejscowych lekarzy i aktywnych członków społeczności. Troki pod tym względem zdecydowanie się wyróżniają, w związku z czym chcielibyśmy, aby lokalne władze podzieliły się swoim doświadczeniem” – mówi E. Mokrzecka.

Specjalna audycja w języku polskim będzie transmitowana z Pałacu Kultury w Trokach. Odbiór możliwy za pośrednictwem Radia LRT KLASIKA. Dyskusję będzie można również oglądać na portalu LRT.lt.

„Dziennikarze redakcji mniejszości narodowych pracują codziennie, by rzetelna informacja docierała do coraz szerszego grona swoich odbiorców. Szukamy różnych sposobów, aby dotrzeć do mniejszości narodowych na Litwie. Wielkim sukcesem okazał się cykl specjalnych trójjęzycznych dyskusji na temat szczepień i migracji, którym rozpoczęliśmy w ubiegłym roku w językach litewskim, rosyjskim i polskim. Dlatego ten rok rozpoczynamy specjalną audycją, skierowaną do przedstawicieli mniejszości narodowych” – mówi Dovilė Javinskaitė, szefowa departamentu serwisu informacyjnego LRT RADIJAS.