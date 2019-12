Wycinanie drzew na obszarach chronionych zostanie ograniczone

vdu

Jak powiedział szef resortu środowiska Kęstutis Mažeika, podstawowym celem projektu jest zmniejszenie liczby wycinki drzew przede wszystkim w lasach o największej wartości biologicznej.

Ministerstwo zaproponowało, by powierzchnia do wycinki w lasach strzeżonych była zmniejszona z 5 do 3 hektarów, w lasach gospodarczych – z 8 do 6.

Proponuje się inny tryb wycinania młodych lasów rekreacyjnych. Mogą być wycinane etapami.

Ministerstwo podkreśla, że z powodu ograniczeń ilość drewna, które trafia na rynek, nie ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Według autorów projektu, zmiany nie będą miały większego wpływu na zaopatrzenie przemysłu drzewnego.

Resort środowiska także proponuje rekompensaty właścicielom lasów prywatnych.

Za ograniczeniem wycinki lasów wcześniej opowiedział się również prezydent Gitanas Nausėda.