Wybory merów rejonów trockiego i kielmskiego: Rozpoczyna się głosowanie w domu

Do oddania głosu w domu są uprawnione osoby niepełnosprawne, przebywające na zwolnieniu chorobowym, seniorzy po 70. roku życia oraz osoby skierowane na izolację z powodu pandemii COVID-19.

Wyborcy skierowani na izolację są zachecani do rejestracji do głosowania w domach. Wniosek w tej sprawie do komisji wyborczych Trok i Kielm należy złożyć do południa w piątek. Rejestracja jest możliwa po wypełnieniu formularza na stronie VRK lub telefonując do lokalnej komisji wyborczej.

Uprawnionych do głosowania na mera rejonu trockiego jest 27 tys. 966 osób, kielmskiego – 23 tys. 801 osób.