Frekwencja na godz. 14.00 wyniosła 20,24 proc. i jest nieco większa niż w 2016 roku. Najbardziej aktywni są wyborcy okręgów – antokolskiego (41,34 proc.), Werki (39,35 proc.), Stare Miasto – Zwierzyniec (39,12 proc.), Niemenczyn (38,17 proc.), a najbardziej pasywni – Ponary-Grygiszki (24,07 proc.).

Dzisiaj na policję wpłynęły 32 zgłoszenia w związku ze złamaniem ciszy wyborczej .

Głosowanie potrwa do godz. 20.00. Uprawnionych do głosowania jest ok. 2,5 mln osób.