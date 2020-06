Wśród zwycięzców Wielkiego Testu Wiedzy o Unii Europejskiej – uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II

Wielki Test Wiedzy o Unii Europejskiej na Litwie odbył się już po raz 11. Organizatorem jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej na Litwie. Oprócz szkół z testem zmierzyli się też przedstawicieli 101 organizacji oraz mieszkańcy, którzy całkiem prywatnie chcieli sprawdzić, ile wiedzą i pamiętają z europejskiej historii.

Pytania dotyczyły wielu aspektów, m. in. trzeba było odpowiedzieć, co symbolizuje Ecolabel zwany też Stokrotką lub Margerytką – kwiatek otoczony gwiazdkami zamiast płatków – znak ekologiczny ustanowiony przez Komisję Europejską, żeby informować konsumentów, które produkty i usługi są przyjazne środowisku.

Były również pytania o Polsce. Dotyczyły Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej Curie czy Jerzego Buzka. Uczestnicy zastanawiali się również czy Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej.

Wśród nagród – m. in. wycieczka do instytucji unijnych w Brukseli i Parlamentu Europejskiego do Strasburga.



Po raz pierwszy Test Wiedzy o Unii Europejskiej odbył się online.