Wojsko Litewskie przygotowało system ostrzegania ludności

„Wojsko litewskie i wszystkie odpowiedzialne służby monitorowały sytuację od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę tej nocy. Przygotowano system ostrzegania i informowania ludności, aby w razie potrzeby mieszkańcy mogli zostać niezwłocznie poinformowani i otrzymali zalecenia” – podało NKVC.

Centrum podało również, że po rosyjskich atakach na Ukrainę, które miały miejsce tej nocy, bezzałogowe statki powietrzne kilkakrotnie naruszyły litewską przestrzeń powietrzną, ale zostały zestrzelone.

„Komisja Bezpieczeństwa Narodowego zatwierdziła algorytmy współpracy między naszymi siłami zbrojnymi a innymi służbami w przypadku możliwych naruszeń przestrzeni powietrznej. Podniesiony został poziom czujności instytucji, wzmocniono ochronę granic i przestrzeni powietrznej. Apelujemy również do obywateli o ostrożność przy ocenie informacji oraz sprawdzanie komunikatów w oficjalnych źródłach” – przekazało NKVC.

Redakcja ZW.LT przypomina, że wcześniej dowództwo wojskowe Polski poinformowało, że w odpowiedzi na rosyjski atak zmobilizowano polskie oraz sojusznicze lotnictwo.

Premier Polski Donald Tusk napisał w serwisie „X”, że „trwa operacja związana z wielokrotnymi naruszeniami przestrzeni powietrznej Polski”.

Główny warszawski port lotniczy im. Chopina został także zamknięty, jak podała amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa, w związku z „nieplanowaną działalnością wojskową związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego”.

Polska, członek NATO i główny sojusznik Ukrainy, przyjęła ponad milion uchodźców z Ukrainy i stanowi główny punkt tranzytowy dla zachodniej pomocy humanitarnej i wojskowej dla zniszczonego przez wojnę kraju.

W trakcie trwającej trzy i pół roku wojny rosyjskie drony i rakiety kilkakrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną państw NATO – Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii.

W ubiegłym miesiącu Warszawa poinformowała, że rosyjski wojskowy dron naruszył przestrzeń powietrzną Polski i wybuchł na polu uprawnym na wschodnich terenach kraju. Incydent ten uznano za prowokację.