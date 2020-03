Władze Litwy i Polski prowadzą rozmowy w sprawie korytarza humanitarnego

vdu

„Prawdopodobnie uda nam się dojść do porozumienia i mam nadzieję, że w czasie posiedzenia rządu będziemy już mieli potwierdzenie, że stworzony zostanie tzw. korytarz humanitarny przez Polskę. Będzie on ograniczony w czasie, prawdopodobnie do 72 godzin” – poinformował po rządowej naradzie premier Saulius Skvernelis.

Według premiera obywatele Litwy, którzy będą chcieli skorzystać z możliwości powrotu własnymi samochodami, muszą się pospieszyć, by zdążyć przekroczyć polsko-litewską granicę do tego czasu.