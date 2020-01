Władze dyskutują na temat możliwości połączeń kolejowych z Grodnem

vdu

Pomysł odbudowy połączenia kolejowego Wilno-Druskieniki-Grodno w zeszłym tygodniu przedstawił minister komunikacji Jarosław Narkiewicz.

Gintaras Liubinas z Kolei Litewskich powiedział, że obecnie są rozważane trzy możliwości odbudowy połączenia kolejowego między Wilnem i Grodnem. Jedna z nich miałaby połączyć Marcinkonys, białoruskie Porecze i Grodno.

Drugi scenariusz przewiduje budowę linii kolejowej od Marcinkonys do Druskienik i dalej do Grodna, trzecia wersja zakłada połączenie koleją Marcinkonys z Poreczem i budowę odcinka do Druskienik.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta na podstawie analizy potoku podróżnych i łądunków w kierunku Białorusi.