Wjazd do Neryngi zdrożał do 30 euro

Od dziś wjazd do Neryngi zdrożał do 30 euro. W ubiegłym roku kosztował 20 euro. Samorząd motywuje skok cen tym, że Nerynga nie daje sobie rady z napływem wczasowiczów. Droższy wjazd będzie obowiązywał do 20 sierpnia.