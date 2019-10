Wjazd do Neryngi może zdrożeć do 50 euro

vdu

W ciągu trzech miesięcy lernich promami do Smiltynė i z powrotem przeprawiono około 400 tys. aut. Kiedy przed paroma laty opłatę za wjazd na Mierzeję Kurońską podniesiono do 20 euro, spodziewano się, że zmniejszy to potoki samochodów, ich liczba jednak tylko wzrosła.

Jak podaje portal lrytas.lt, mer Neryngi Darius Jasaitis nie odrzuca myśli o zwiększeniu podatku ekologicznego za wjazd do 50 euro. Zgadza się z tym także społeczność Neryngi. Powodem jest między innymi brak miejsca dla samochodów, które są zostawiane nawet w zakazanych miejscach, na poboczach drogi lub na trawie – w ten sposób niszczona jest przyroda. W tym roku samorząd Neryngi otrzymał 801 powiadomień na temat nieodpowiedniego parkowania samochodów.