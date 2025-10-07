Wizyta premier Litwy w Warszawie: obrona regionu i wzmocnienie granicy na agendzie

„Z premierem Polski będziemy kontynuować dyskusję na temat Ukrainy, ale także w agendzie znajduje się silniejsza obrona naszego regionu i to, co możemy zrobić wspólnie, (…) mamy wystarczająco silną strategiczną orientację, szczególnie na obszarze strefy granicznej” – powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė w przeddzień wizyty w stolicy Polski..

Premierzy spotkają się w kontekście naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie samoloty w Polsce, Estonii i Rumunii w ostatnich miesiącach, a także po tym, jak w lecie dwa rosyjskie drony „Gerbera” weszły do Litwy, z których jeden zawierał materiał wybuchowy.

„Myślę, że na pewno omówimy również kwestie migracji zarobkowej oraz pewne zagadnienia ekonomiczne” – dodała Inga Ruginienė w komentarzu przekazanym prasie z Ukrainy.

Premierka wyraziła zadowolenie, że w ramach wizyty, która rozpoczęła się w niedzielę, uda się odwiedzić dwóch kluczowych strategicznych partnerów Litwy.

W trakcie wizyty w Polsce, we wrześniu, premier spotkała się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, który złożył wizytę w Litwie, i zapowiedziała, że jej rząd będzie intensyfikował współpracę z sąsiednim krajem.

Podczas wizyty na Ukrainie, która miała miejsce w niedzielę i poniedziałek, premier spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Julią Svyrydenko oraz przewodniczącym Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem.