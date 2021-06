Wizyta Małżonki Prezydenta RP w Wilnie

W niedzielę (27 czerwca) Agata Kornhauser-Duda udała się na Litwę, gdzie weźmie udział w konferencji „PL and LT First Ladies’ Conference on Information Accessibility for People with Disabilities”. Konferencja nt. dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych odbędzie się pod patronatem Pierwszej Damy Republiki Litewskiej Diany Nausėdienė i Pierwszej Damy RP. W pierwszym dniu wizyty Małżonki Prezydenta w Wilnie obie Panie spotkały się z dziećmi w ramach akcji „Książka - start”.