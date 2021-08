Wilno zaprasza na szczepienia przeciwko COVID-19

W przychodni w Niemenczynie (ul. Švenčionių 80, Niemenczyn, rejon wileński) szczepienia odbywają się codziennie w godzinach pracy polikliniki bez wcześniejszej rejestracji. Mieszkańcy są szczepieni preparatem „Comirnaty” (produkowanym przez „BioNTech i Pfizer”).

4 sierpnia (Środa)

Bez uprzedniej rejestracji są zapraszani na szczepienia do ambulatorium w Rukojniach (ul. Vaikų 2, wieś Rukojnie, rejon wileński). Szczepienie odbędzie się w godzinach od 8.00 do 12.00. szczepionką „Comirnaty” (produkowana przez „BioNTech i Pfizer”).

Również w najbliższą środę odbędzie się szczepienie w ambulatorium w Mickunach i (ul. Mickūnų 3, Mickuny, rejon wileński). Szczepienie odbędzie się w godzinach od 8.00 do 10.00. tylko wstępnie zarejestrowani mieszkańcy zostaną zaszczepieni preparatem „Comirnaty„ (wyprodukowanym przez „BioNTech i Pfizer”). Rejestracja trwa do 3 sierpnia do godz. 13:00, tel. (8 5) 238 6267.

4 sierpnia ambulatorium w Kowalczukach (ul. Bažnyčios 7A, wieś Kowalczuki, rejon wileński) odbędzie się szczepienie szczepionką „Comirnaty” (produkowaną przez „BioNTech i Pfizer”) osób, które wcześniej się zarejestrowały. Rejestracja tel. (8 5) 249 5187.

Szczepienia w ambulatorium w Pogirach (ul. Šiltnamių 15-1, wieś Pogiry, rejon wileński) odbędą się 4 sierpnia od godz. 8:00 do 16:00 Rejestracja pod tel. (8 5) 260 5154.

Informacje o miejscach szczepień mogą być uzupełniane.

Należy pamiętać, że osoby udające się na szczepienie muszą mieć przy sobie dokument tożsamości.

Zapraszamy do przybycia w dogodnym dla Państwa czasie i wybrania pożądanych dostępnych w tym dniu szczepionek.