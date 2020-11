Wileński Rejonowy Oddział ZPL – na liście 10 benificjentów, które otrzymały najwięcej wsparcia z podatku dochodowego

W 2020 r. zastosowano nowe kwoty procentowe. Beneficjentom, w tym twórcom sztuki, można przeznaczyć do 1,2% podatku dochodowego, do 0,6% – partiom politycznym, do 0,6% – związkom zawodowym lub stowarzyszeniom.

Fundusz pomocowo-charytatywny „Mamų unija” w 2020 roku został wsparty przez największą liczbę sponsorów – ponad 10 tys osób. Do funduszu tego wpłynęło nieco ponad 407 tys. euro. Na drugim miejscu jest służba pomocy Zakonu Maltańskiego, który był wspierany przez 6859 sponsorów i otrzymał nieco ponad 291 tys. euro. Na trzecim miejscu – Laisvės TV, która ma 5841 sponsorów i otrzymała wsparcie w wysokości prawie 276 tys. euro. W czwartej pozycji znajduje się instytucja PENKTA KOJA (6682 sponsorów i nieco ponad 228 tys. euro), w piątej – grupa wsparcia Rimantasa Kaukėnasa (4642 sponsorów i nieco ponad 200 tys. euro).

Następni na liście – instytucja „Tautmilės globa” (prawie 4 tys. sponsorów i 172,5 tys. euro), Wileński Oddział Rejonowy ZPL (7500 sponsorów i 142,5 tys. euro), organizacja publiczna „Gelbėkit vaikus” (ponad 3800 sponsorów i 141,5 tys. euro), organizacje „Lesė” i „Savanoriai vaikams” (ponad 2400 sponsorów i 105,5 tys. euro).