Wieczorem na Litwę dotrze 300 tys. reagentów z Chin

Samolot z towarem powinien dotrzeć na Litwę około godziny 21.45. Z portu lotniczego w Wilnie towar zostanie przetransportowany przez Pocztę Litewską.

„W Chinach jest przygotowywana jeszcze jedna przesyłka na Litwę. Samolotem do naszego kraju powinny dotrzeć środki ochronne. We Frankfurcie towar zostanie załadowany do innego samolotu i tego samego dnia, późnym wieczorem lub w nocy dotrze do Wilna“, – powiedział minister komunikacji Jarosław Narkiewicz.

W przesyłce tej znajduje sie 200 tysięcy respiratorów, 3 miliony par rękawiczek, 33 tysięcy okularów ochronnych.