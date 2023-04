Więcej środków zostanie refundowanych osobom chorym na cukrzycę

Największą zmianą jest to, że dorośli otrzymają zwrot kosztów za igły potrzebne do samodzielnego wstrzykiwania insuliny. Obecnie igły do ​​wstrzykiwaczy insulinowych są refundowane tylko dla dzieci. Refundowana będzie jedna igła insulinowa dziennie.

Według ministra zdrowia Arūnasa Dulkysa cukrzyca jest jedną z najszybciej rozprzestrzeniających się chorób, obecnie na Litwie żyje już ponad 100 tys. osób chorych na cukrzycę.

A. Dulkys zapewnia, że ​​łącznie na działania refundacyjne przeznaczono ponad 2 mln EUR, a zmiany „dotkną prawie 30 tys. osób”.

„Zmiany te przyczynią się do zapewnienia komfortu osobom z cukrzycą” – mówi minister zdrowia.

Dla osób w wieku 24 lat i starszych z cukrzycą typu 1, które do pomiaru glikemii używają wyłącznie diagnostycznych pasków do glukometru i którym nie przysługuje zwrot kosztów pomp insulinowych ze zintegrowanymi czujnikami do ciągłego monitorowania glikemii, będzie przyznawanych o 300 pasków więcej, czyli pacjenci będą mogli otrzymać nawet 1200 pasków rocznie. Obecnie tej grupie pacjentów refundowonanych jest 900 pasków do glukometru rocznie.

Osoby w wieku 24 lat i starsze z cukrzycą typu 2 i przyjmujące insulinę otrzymają kompensatę dwukrotnie większej liczby pasków do glukometru niż dotychczas – pacjenci będą mogli otrzymać do 600 pasków rocznie.

Wszystkie zmiany wejdą w życie od 1 lipca.