Więcej ekip pogotowia ratunkowego

W pięciu regionach kraju – w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Poniewieżu i Szawlach – dodatkowo zostanie stworzonych do czterech stałych ekip.

Stacje pogotowia w wymienionych miastach nie tylko udzielają pomocy medycznej, ale również zarządzają ekipami pogotowia. Oznacza to, że należąca do konkretnego miasta ekipa może zostać skierowana do pobliskich miejscowości, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Jak powiedziała kanclerz Ministerstwa Zdrowia Odeta Vitkūnienė, taka decyzja pomoże bardziej skutecznie udzielić pomocy osobom, które doznały udaru mózgu, zawału serca, a także skomplikowanych obrazeń ciała. Zwłaszcza chodzi o osoby zamieszkujące mniejsze miasteczka.

Większa liczba ekip sprawi, że wykwalifikowana pomoc dotrze szybciej.

Środki na ten cel zostały przeznaczone z funduszu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowia. Zatwierdzone przez szefa resortu zdrowia zmiany mają wejść w życie z dniem 2 września.