Więcej czasu na przygotowanie do egzaminu ustnego z języka litewskiego. Zmiany od 2025 roku

– Obecnie dyskutujemy, czy ten czas ma zostać wydłużony o 5 czy 10 minut, co oznaczałoby łącznie 25 lub 30 minut na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej. Jednak musimy brać pod uwagę także organizacyjne skutki – egzamin i proces oceniania mogłyby się znacznie wydłużyć – powiedziała minister.

Według Raminty Popovienė, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele języka litewskiego zwracali uwagę, że obecne 20 minut przygotowania to zbyt krótki czas.

Ministerstwo nie zdecydowało się na zmiany wcześniej, ponieważ – jak twierdzi szefowa resortu – do lutowej części egzaminu nie wpłynęły żadne uwagi od zainteresowanych stron.

Dwie części egzaminu z języka litewskiego

Od 2025 roku egzamin maturalny z języka litewskiego został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich, zdawana w III klasie gimnazjalnej, stanowi 40 proc. końcowego wyniku, zaś druga – przeprowadzana w IV klasie – 60 proc.. Taki model wprowadzono w ramach przejściowego okresu dla uczniów, którzy w ubiegłym roku zdawali egzaminy międzyokresowe.

Tysiące uczniów przystąpią do matury

Z danych Narodowej Agencji Oświaty wynika, że w nadchodzącej głównej sesji maturalnej, która potrwa od 30 maja do 20 czerwca, ponad 29,3 tys. uczniów klas trzecich przystąpi do pierwszej części egzaminów państwowych, a ponad 27 tys. maturzystów (klasy IV) – do drugiej.

Inne zmiany – dopiero za dwa lata

Minister Popovienė zaznaczyła, że planowane są także inne zmiany w egzaminach maturalnych, jednak mogą one zostać wprowadzone najwcześniej za dwa lata.