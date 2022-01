Widowisko inaugurujące obchody Europejskiej Stolicy Kultury

Widowisko w reżyserii Chrisa Baldwina za pomocą poezji, muzyki oraz projekcji wideo zaprezentowało historię miasta jako żywego, nieustannie odnawiającego się fenomenu.

Tematem przewodnim kowieńskich obchodów Europejskiej Stolicy Kultury jest „Mit miasta – od tymczasowości do współczesności”. Autorzy idei odwołują się do transformacji, którą przeszło i przechodzi miasto oraz jego mieszkańcy. Nawiązują także do mitu tymczasowej stolicy (1918-1939) oraz architektonicznego modernizmu, który w dużej mierze ukształtował oblicze Kowna.

Minister kultury prof. Piotr Gliński zaznaczył, że takie wydarzenia jak inauguracja Europejskiej Stolicy Kultury są dowodem na to, że nasz region to bardzo ważna część Europy.

Wicepremier zwrócił również uwagę, że modernistyczna architektura Kowna przypomina międzywojenny polski modernizm. Wskazał, że budynki, reprezentujące ten nurt architektoniczny, powstawały w Gdyni, Stalowej Woli i Kownie mniej więcej w tym samym czasie.

Fot. BNS/ Teodoras Biliūnas

Fot. BNS/ Teodoras Biliūnas

Fot. BNS/ Teodoras Biliūnas

Fot. BNS/ Teodoras Biliūnas

Fot. BNS/ Teodoras Biliūnas

Fot. BNS/ Teodoras Biliūnas

Fot. BNS/ Teodoras Biliūnas

Fot. BNS/ Teodoras Biliūnas

Fot. BNS/ Teodoras Biliūnas

Fot. MKiDN

Udział w ceremonii wzięli przywódcy Litwy, dyrektor generała UNESCO Odri Azule, wicepremier minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski Piotr Gliński, ministrowie kultur Estonii i Ukrainy. Zdalnie wydarzenie powitał także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

W ceremonii otwarcia wzięło udział ok. 40 tys. widzów.

Kowno w roli europejskiej stolicy kultury zamierza zaoferować ponad tysiąc przedsięwzięć.

W ciągu roku będzie miało miejsce ponad 40 festiwali, ponad 60 wystaw, przeszło 250 spektakli, w tym 50 premier, ponad 250 koncertów.