Wiceprzewodniczący Sejmu: Możemy uniknąć kwarantanny

Mitalas odnotował, że obecny tryb ograniczeń dla mieszkańców bez Paszportów Możliwości, czyli zakaz wstępu do dużych centrów handlowych, czy innych miejsc rozrywki i rekreacji jest słuszny.

Rząd będzie dzisiaj naradzał się w sprawie wprowadzenia nowej kwarantanny i obowiązku noszenia maseczek ochronnych.

Wczoraj premier Ingrida Šimonytė zapowiedziała nieformalną dyskusję na temat zwiększenia tempa szczepień przeciwko Covid-19, działań, które zahamują transmisję koronawirusa po to, by system zdrowia wytrzymał pandemię niezaszczepionych. W opinii Šimonytė, trzeba będzie wprowadzić kwarantannę po to, aby noszenie masek w pomieszczeniach było obowiązkowe, aby kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Według niej, do podjęcia bardziej rygorystycznych działań zmusza pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna.

Wczoraj cała Litwa znalazła się w „czarnej” covidowej strefie.