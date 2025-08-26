Wiceminister ochrony Orijana Mašalė rezygnuje ze stanowiska

– „Dziś złożyłam rezygnację ze stanowiska wiceministra ochrony. Jutro będzie mój ostatni dzień w tej służbie. Jestem bardzo wdzięczna minister Dovile Šakalienė za możliwość pracy dla swojego Państwa i jego ludzi. To był dla mnie ogromny zaszczyt pracować dla Sił Zbrojnych Litwy, razem z nimi i w ich imieniu” – napisała Mašalė we wpisie na Facebooku.

Podkreśliła, że w ciągu ośmiu miesięcy pracy pozostawała poza bieżącymi rozgrywkami politycznymi.

– „Przyszłam jako profesjonalistka z biznesu, aby wykonywać konkretne zadania dla państwa. Odchodzę dumna z dokonanych prac, choć ich owoców będę doświadczać już tylko jako zwykła obywatelka” – zaznaczyła.

W Ministerstwie Ochrony Kraju Mašalė odpowiadała m.in. za proces stacjonowania brygady niemieckiej na Litwie, projekty infrastruktury wojskowej, kwestie mobilności wojskowej, poligony i tereny przeznaczone do szkolenia wojskowego.

– „Oddałam 200 proc. siebie tej pracy. Byłam absolutnie lojalna wobec państwa, systemu, przełożonych i kolegów. Cieszyłam się każdą chwilą” – napisała, określając pełnione stanowisko jako „najlepszą pracę, jaką kiedykolwiek miała”.

Ministerstwo w komentarzu podziękowało odchodzącej wiceminister:

– „Dziękujemy O. Mašalė za znaczący wkład, który wniosła w krótkim, lecz intensywnym okresie pracy przy rozwoju infrastruktury i projektów mobilności wojskowej. Jej profesjonalizm, odpowiedzialność i zaangażowanie przyczyniły się do wzmocnienia systemu obrony kraju. Ta dziedzina nadal pozostanie jednym z priorytetów ministerstwa, a prace będą kontynuowane i przyspieszane”.

Przed objęciem funkcji w resorcie Mašalė pełniła różne stanowiska kierownicze – była m.in. członkiem zarządów w Civilinės aviacijos asociacija (Stowarzyszeniu Lotnictwa Cywilnego), państwowej spółce „Regitra” oraz przedsiębiorstwach transportowych w Poniewieżu i Trokach. Doradzała również amerykańskiej spółce energetycznej „Chevron” na Litwie, kierowała działem marketingu w skandynawskiej firmie ubezpieczeniowej „If P&C Insurance AS” oraz była dyrektorką Departamentu Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej w Państwowej Kontroli.

Mašalė ukończyła Wydział Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. Posiada tytuł magistra studiów europejskich oraz licencjat z nauk politycznych.