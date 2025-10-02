Wiceminister ochrony kraju: zainwestujemy 400 mln euro w drony i systemy przeciwdronowe

„Aktualny, zaktualizowany plan, uwzględniający aktualną sytuację, przewiduje wydanie ponad 400 mln euro na dodatkowy sprzęt. Mowa tu o radarach, detektorach, a także systemach przeciwdronowych oraz urządzeniach do zwalczania dronów” – powiedziała wiceminister ochrony kraju, Loreta Maskaliovienė w trakcie „Dnia Dronów” w Kozłowej Rudzie.

Jak wyjaśniła, część zakupów ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku, a pozostała część w przyszłym roku. Obecnie trwają rozmowy z Litwą o „uproszczonych procedurach przetargowych”, które pozwolą na szybsze pozyskanie sprzętu.

„Rozmawiamy z przemysłem, jak szybko niektóre elementy mogłyby zostać dostarczone jeszcze w tym roku, a pozostałe w przyszłym. Czas dostawy jest dla nas bardzo ważny, dlatego analiza rynku i rozmowy z litewskimi producentami są kluczowe, by dostarczyć jak najszybciej potrzebny sprzęt” – zaznaczyła wiceminister.

Z jej słów wynika, że większość potrzeb w zakresie dronów i systemów przeciwdronowych mogą zaspokoić litewscy producenci, z wyjątkiem radarów.

„Radarowe systemy to ta część, której jeszcze nie mamy w wystarczającym stopniu rozwiniętej na rynku krajowym. Dlatego zazwyczaj zwracamy się do agencji europejskich, by sprawdzić, co możemy tam kupić” – dodała Makaliovienė.

Według wiceminister ochrony kraju, „nie ma jednego stałego produktu”, który jest potrzebny do wykrywania i niszczenia dronów w ramach obrony narodowej.

„Naszym celem jest przejmowanie części produktów, testowanie ich, uzyskiwanie feedbacku od armii, a następnie udoskonalanie. Nie ma ostatecznej listy produktów. Chcemy stworzyć system, który będziemy wspólnie doskonalić, aby mieć na półkach najnowszy produkt naszej branży obronnej” – powiedziała wiceminister ochrony kraju.

Wiceszefowa ministerstwa zauważyła także postępy w współpracy litewskich firm zajmujących się produkcją dronów.

„Nie każda firma produkuje cały produkt od początku do końca, ale współpracują one, mają wspólne umowy, co oznacza, że mogą bardziej rozwijać swoje technologie” – podkreśliła.

Czwórty „Dzień Dronów” odbył się na poligonie wojskowym Generała Kazio Veverskio, a po raz pierwszy zorganizowano tam taktyczne zawody wojskowe z wykorzystaniem dronów FPV (pierwszoosobowe widoki).

Resort ochrony kraju wskazał, że celem „Dnia Dronów” jest wzmocnienie ekosystemu litewskich twórców i użytkowników dronów, zebranie różnych uczestników sektora dronów, dzielenie się dobrymi praktykami oraz omówienie możliwości współpracy i rozwoju.

Redakcja ZW.LT przypomina, wzmożona uwaga na drony jest wynikiem trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdzie urządzenia te wykorzystywane są do różnych zadań, od rozpoznania po niszczenie celów wroga.

W międzyczasie, większa troska o środki walki z dronami pojawiła się po tym, jak rosyjskie samoloty w ostatnich miesiącach naruszyły przestrzeń powietrzną NATO, w tym Polski, Estonii i Rumunii.