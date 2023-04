Weto prezydenta: proponuje na Litwie takie same restrykcje wobec Rosjan i Białorusinów

W komunikacie Pałacu Prezydenckiego zwraca się uwagę na to, że przyjęta ustawa ustanawia 7 różnych środków ograniczających w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i interesów polityki zagranicznej Litwy, z których 4 mają zastosowanie do obywateli zarówno Rosji, jak i Białorusi, a 3 tylko do obywateli Rosji.

„Prezydent popiera cel ustawy o zastosowaniu środków ograniczających wobec obywateli Rosji i Białorusi w związku z agresją wojskową tych państw na Ukrainę, ale zauważa, że ​​nie ma powodu, aby ustanawiać różne regulacje prawne i proponuje zastosowanie tych samych środków restrykcyjnych wobec obywateli obu państw” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Zdaniem G. Nausėdy zarówno w realizacji polityki zagranicznej, jak i w prawie krajowym Litwa musi konsekwentnie przestrzegać zasady, że zarówno Rosja, jak i Białoruś są krajami agresorami w stosunku do Ukrainy.

„Na Litwie w pełni rozumiemy, że wojna z Ukrainą, którą Rosja już drugi rok prowadzi wraz ze swoim sojusznikiem Białorusią, tak bardzo zbliżyła do siebie obu agresorów, że obaj stanowią zagrożenie nie tylko dla swoich sąsiadów, regionu, ale także całej Europy, jako jedna zmilitaryzowana, przepełniona nienawiścią formacja terytorialna” – mówi G. Nausėda.

Według niego w obu tych krajach są ludzie, którzy nie popierają reżimów, a nawet im się sprzeciwiają, a Litwa jest gotowa przyjąć takie osoby.

„Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego Litwy nie ma podstaw do odmiennej oceny obywateli Białorusi i Rosji” – zapewnił szef państwa.

Zgodnie z propozycją G. Nausėdy Litwa nie przyjmowałaby wniosków o zezwolenie na czasowy pobyt od obywateli nie tylko Rosji, ale także Białorusi, chyba że pośredniczy w tym instytucja upoważniona przez rząd lub obywatele ci posiadają już wizę lub zezwolenie na pobyt wydane na Litwie lub w innym kraju Unii Europejskiej (UE).

Ponadto Białorusini wjeżdżający na Litwę przez zewnętrzną granicę UE, podobnie jak Rosjanie, byliby poddani indywidualnej dodatkowej szczegółowej kontroli ze względu na zagrożenie, jakie stwarza ich przybycie dla bezpieczeństwa narodowego kraju, porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego czy stosunków międzynarodowych.

Ograniczenie to nie dotyczyłoby osób posiadających zezwolenie na pobyt w UE, krajach strefy Schengen, posiadaczy wiz, dyplomatów, przybywających w celach humanitarnych oraz pracowników firm transportowych.

Zgodnie z propozycją prezydenta Rosjanie i Białorusini, którzy nie mają pozwolenia na pobyt na Litwie, przez rok nie będą mogli kupować nieruchomości na terytorium Litwy.

Proponuje się uzupełnienie prawa G. Nausėdy o kolejną sankcję. Według niego obywatele Rosji i Białorusi, którzy zostaliby uznani przez sąd za winnych łamania międzynarodowych sankcji lub środków ograniczających, byliby uznani za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Zdaniem Pałacu Prezydenckiego ułatwiłoby to anulowanie takim ludziom wiz krajowych, zezwoleń na pobyt na Litwie i ułatwiłoby deportację.

Na początku kwietnia Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu środków ograniczających wobec agresji zbrojnej na Ukrainę.

Oprócz wspomnianych sankcji narodowych, od początku maja br. do maja przyszłego roku Rosjanie i Białorusini nie będą mogli wwozić i wywozić ukraińskich hrywien na Litwę i z Litwy, a ich wnioski o elektroniczny status rezydenta i wydawanie wiz litewskiech nie będą przyjmowane, jeśli nie pośredniczy w nich Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy.

Mieszkająca w Wilnie liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouskaja poprosiła o złagodzenie restrykcji wobec Białorusinów.

Według Departamentu Migracji na początku tego roku na Litwie mieszkało prawie 49 tys. obywateli Białorusi. Wielu z nich przybyło, aby uciec przed represjami reżimu Aleksandra Łukaszenki po masowych demonstracjach w 2020 r., domagających się wolnych i demokratycznych wyborów.

Ustawa o sankcjach narodowych została przyjęta, ponieważ z początkiem maja wygasa uchwała Sejmu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy Rosji i Białorusi.