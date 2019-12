Lepsze warunki mieszkaniowe uchodźców – również ze środków UE

vdu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które wyszło z taką inicjatywą, twierdzi, że obecnie na cele związane z zakwaterowaniem uchodźców jest fiksowany koszyk finansowy. Nie ma możliwości zwiększenia go nawet ze środków niebudżetowych, np. funduszy Unii Europejskiej.

Według zmienionego trybu można będzie ze środków organizacji międzynarodowych, funduszy unijnych czy organizacji pozarządowych pokryć wydatki, które przekraczają ustalone kwoty.

Litwa zobowiązała się do przyjęcia 1 077 uchodźców. W ciągu czterech lat do naszego kraju trafiło 490 z nich, jednak większa część uchodźców opuściła Litwę i wyjechała do bogatszych państw Unii Europejskiej.