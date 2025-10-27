Z powodu zagrożenia balonami przemytniczymi odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Narodowego

Obecnie na Litwę można wjechać tylko przez dwa punkty graniczne. Zostały one zamknięte w niedzielę wieczorem do czasu podjęcia decyzji przez Komisję Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent Gitanas Nausėda również zaproponował rozważenie możliwości ograniczenia tranzytu przez Kaliningrad, jednak podkreślił, że decyzje w tej sprawie podejmie rząd.

W niedzielę szef MSW Litwy oraz tymczasowy minister ochrony kraju Władysław Kondratowicz, po spotkaniu z szefami służb wojskowych i mundurowych, oświadczył, że służby natychmiast podejmą nowe działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z kontrabandowych balonów z Białorusi, jednak nie ujawniono szczegółów tych działań z powodów bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że w piątek, sobotę i niedzielę, przez trzy dni z rzędu, działalność lotniska w Wilnie była zakłócona przez kontrabandowe balony z Białorusi, a w jeden z tych dni problemy dotknęły także lotnisko w Kownie.

Łącznie w ubiegłym tygodniu czterokrotnie doszło do zakłóceń w komunikacji lotniczej z powodu kontrabandowych balonów.