W.Zełenski: Litwa ani na chwilę nie wyrzekła się wolności i to jest najlepszy dar dla poległych 13 stycznia

„Cieszę się, że mogę wam pogratulować i chcę od razu podziękować, że ani na chwilę nie wyrzekliście się wolności – nie tylko przez 323 dni okrutnej, nieludzkiej wojny, którą prowadzi Rosja, kiedy stale odczuwamy wasze wsparcie” – zwrócił się zdalnie do zgromadzonych w Sejmie prezydent Ukrainy.

Podczas obchodów Dnia Obrońców Wolności w Sejmie i wręczenia Nagrody Wolności, Zełenski podkreślił, że mieszkańcy Litwy tej nocy nie tylko obronili swój parlament i inne budynki, ale również swój historyczny wybór.

Nawołał wszystkie kraje do zjednoczenia się, jak to uczynili mieszkańcy Litwy podczas wydarzeń styczniowych, by została pokonana rosyjska agresja.

Podziękował również Litwie za wsparcie wojskowe oraz wywieranie presji na Rosję.

Nagroda Wolności jest przyznawana corocznie w uznaniu osiągnięć i wkładu osób i organizacji w ochronę praw człowieka, rozwój demokracji, promowanie współpracy transgranicznej oraz walkę o swobodne samostanowienie i suwerenność narodów Europy Środkowej i Wschodniej.