W Wisagini pobita nauczycielka: „Po co uczysz litewskiego?!”

„Taki fakt rzeczywiście zaistniał, ale nie chciałabym nic więcej mówić na ten temat, ponieważ obecnie prowadzone jest dochodzenie” – powiedziała kierowniczka szkoły.

Policja okręgu uciańskiego we wtorek poinformowała o pobitej kobiecie urodzonej w 1966 roku.

W sprawozdaniu policji napisano, że na prospekcie Taikos w poniedziałek, tuż po godzinie 15, kobieta została zaatakowana i pobita przez znaną z widzenia osobę. Policja ogłosiła, że zostało wszczęte śledztwo w sprawie spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak poinformował rzecznik policji Ramūnas Matonis, podczas dochodzenia przedsądowego ustalono, że możliwym powodem pobicia kobiety była nienawiść na tle narodowościowym.

Jak podają media, napastnik miał wołać po rosyjsku: „Po co uczysz litewskiego? Po co nam to potrzebne?”.

Podejrzanym jest 24-letni mężczyzna, który został zatrzymany. Według policji, ma on prawo stałego pobytu na Litwie, ale nigdzie nie pracuje, nie uczy się, wcześniej nie był sądzony.

Za podobne przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.