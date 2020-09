W Wilnie – pierwsze w historii stosunków dwustronnych posiedzenie rządów Litwy i Polski

„Wspólne posiedzenie rządów Litwy i Polski to nadanie znaczenia dwustronnej współpracy we wszystkich obszarach. To nowa strona w rozwoju stosunków między naszymi państwami a naszymi obywatelami. Rozmawiamy i uzgadniamy absolutnie wszystkie kwestie dotyczące stosunków dwustronnych i polityki sąsiedztwa” – oznajmił premier S. Skvernelis.

Spotkania będą podsumowaniem postępów w rozwijaniu partnerstwa strategicznego między Litwą i Polską. Wiele uwagi zostanie poświęcone umacnianiu więzi kulturowych i wspólnej polityce pamięci historycznej, a także ścisłej współpracy w dziedzinie edukacji. Ministrowie zdrowia omówią środki zarządzania pandemią COVID-19.

Planowane jest szczegółowe omówienie realizacji strategicznych projektów infrastruktury transportowej i energetycznej, w szczególności związanych z rozwojem Orlen Lietuva oraz współpracą kolei obu krajów. Omówiona zostanie sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz rozwój współpracy obronnej. Tematem będzie również odpowiedzialność regionalna Litwy i Polski w kontekście wsparcia społeczności międzynarodowej dla Białorusi.