W wileńskiej dzielnicy Nowy Świat będą zakwaterowani migranci

„Zobowiązujemy się do tego, że wszystkich nielegalnych migrantów, którzy obecnie przebywają w strażnicach granicznych, lokalach samorządowych, przeniesiemy w kilku etapach do ogrzewanych pomieszczeń lub do ocieplonych domków modułowych” – powiedziała minister dziennikarzom w Miednikach.

Według A. Bilotaitė zakwaterowaniem zajmą się dwa centra.

„Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy będzie odpowiedzialne za zakwaterowanie osób wymagających szczególnej opieki socjalnej a za pozostałych odpowiadać będzie Centrum Rejestracji Cudzoziemców, które podlega Państwowej Służbie Ochrony Granic (VSAT)” – powiedziała minister.

Według wiceminister spraw wewnętrznych Justiny Jakštienė, jednym z miejsc, gdzie na zimę zostaną zakwaterowani migranci jest stołeczny tymczasowy dom noclegowy na Nowym Mieście (Naujininkai), Zostanie w nim umieszczonych do 400 migrantów.

„Szukamy i innych odpowiednich punktów do zakwaterowania osób najbardziej potrzebujących pomocy socjalnej” – powiedziała J. Jakštienė.



Z kolei A. Bilotaitė zapewniła, że ​​„były prowadzone rozmowy z samorządem a także z miejscową wspólnotą i innymi osobami, które zostały poinformowane o planach rządowych.



Kilkuset migrantów zamierza się rozlokować w Rukli w rejonie janowskim, w pobliżu ośrodka dla uchodźców, część zostanie rozmieszczona w pomieszczeniu byłego zakładu karnego w Kibartach, część mieszka na terytorium szkoły straży granicznej w Miednikach.



Na podst. ELTA, madeinvilnius.lt