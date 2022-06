W. Uspaskich ogłosił rezygnację z funkcji przewodniczącego Partii Pracy

„Ogłaszam, że rezygnuję ze stanowiska przewodniczącego Partii Pracy i tym samym kończę życie polityczne. Partia Pracy to wielki etap w moim życiu jako polityka, nastroje są niejednoznaczne, bo była i jest moją pierwszą organizacją polityczną, której zostałem członkiem, a także jej liderem” – mówi W. Uspaskich w liście rozesłanym do członków partii.

Powiedział, że odchodzi, ponieważ chciał „nadać partii nowy impet, nowe pomysły, młodość”.

„Nieuchronnie prędzej czy później nadejdzie dzień, w którym kończy się jeden etap życia i potrzebne są nowe rozwiązania, aby rozpocząć nowy. Nie tylko wierzę, ale wiem też, że człowiek przychodzi na ten świat, aby się uczyć, trenować, zmieniać i aby móc to osiągnąć, musi iść do przodu przez nowe lekcje, próby i rozpowszechnianie nowych pomysłów” – pisze w liście W. Uspaskich.

Twierdził, że do polityki doszedł, kierowany idealizmem, i że ma wiele okazji do realizowania się w życiu politycznym, za co dziękował i przepraszał, że nie wykorzystał w pełni wszystkich możliwości.

„Oczywiście niektóre rzeczy zostały zrobione, inne nie zostały. Popełniono wiele błędów z powodu braku doświadczenia, zbiegów okoliczności i innych przyczyn” – mówi V. Uspaskich.

Wiktor Fiodorow, szef frakcji Sejmu Partii Pracy, powiedział we wtorek BNS, że decyzja W. Uspaskicha była nieoczekiwana.

„Niespełna rok temu ponownie wybraliśmy lidera na kolejną kadencję, więc ta decyzja była nieoczekiwana” – powiedział.

„Oczywiście musiało się to kiedyś wydarzyć. Lider zawsze mówił, że ma ograniczenia co do tego, ile może przewodniczyć partii, nie jest tym, który chce to robić do końca życia” – powiedział Fiodorow.

Prezydium Partii Pracy ma we wtorek wybrać tymczasowego szefa organizacji. Prawdopodobnie zostanie nim jednym z 7 wiceprzewodniczących.

W ciągu kilku miesięcy musi odbyć się zjazd partyjny w celu wybrania nowego lidera.

Fiodorow podkreślił, że Uspaskich pozostanie aktywnym członkiem partii i będzie reprezentował partię w Parlamencie Europejskim.

V. Uspaskich, założyciel Partii Pracy, kieruje nią z przerwami od 2003 r., po raz ostatni został wybrany przewodniczącym w 2018 r. i ponownie wybrany w listopadzie ubiegłego roku.

Opozycyjna Partia Pracy w Sejmie ma frakcję 9 członków, partia ma około 10 tys. członków.