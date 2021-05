W sektorze publicznym płace wzrosły o 12,5 proc. do 1541,3 euro, w sektorze prywatnym – 9,1 proc. do 1379,1 euro, podał Departament Statystyki.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto (po odliczeniu podatków) wzrosło w ubiegłym roku o 11,1 proc. do 913,1 euro, w sektorze publicznym wzrósł o 13 proc. do 977 euro, w sektorze prywatnym – 10,1 proc. do 885 euro