W tym roku znacznie mniej pożarów

W pierwszym półroczu tego roku w kraju doszło do 5 190 pożarów. Jest to najmniejsza liczba w ciągu 17 lat i o jedną trzecią mniejsza w porównaniu do tego samego okresu z ubiegłego roku. W pierwszym półroczu 2019 roku odnotowano prawie 8000 pożarów.