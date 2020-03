W tym roku nie odbędą się egzaminy dla uczniów klas 10-tych

vdu

Uczniowie klas dziesiątych będą mogli zdalnie wykonać zadania ze sprawdzianu z języka litewskiego i literatury oraz z matematyki. Zaświadczenie o osiągnięciu wykształcenia podstawowego będzie wydawane na podstawie wpisanych ocen rocznych.

Obecnie rozważanych jest kilka opcji co do przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Jednym z nich jest rozpoczęcie składania matury 1 czerwca. Inną opcją jest data 22 czerwca. W pierwszym wariancie rekrutacja do uczelni wyższych za pośrednictwem systemu LAMA BPO byłaby opóźniona o 2-3 tygodnie. Gdyby egzaminy zostały przełożone na drugą połowę czerwca, rekrutacja odbyłaby się pod koniec sierpnia – na początku września. Dokładne daty zostaną ustalone po uchwaleniu decyzji rządu o przedłużeniu kwarantanny.

Terminy składania egzaminów maturalnych są rozważane we wszystkich krajach europejskich. Polska, Czechy, Grecja, Malta, Luksemburg, Finlandia i Węgry planują maturę zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Na Cyprze, w Hiszpanii czy Słowacji egzaminy są odkładane na termin późniejszy. Wielka Brytania postanowiła w tym roku w ogóle nie organizować matury.