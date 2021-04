W Trokach zostanie zmodernizowane Centrum Rehabilitacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

„To czwarty projekt mający na celu poprawę warunków pracy funkcjonariuszy systemu wewnętrznego. Obecnie Turto Bankas realizuje projekty remontu składów przeciwpożarowych w Wilnie i Kownie oraz projekt remontu szpitala MSW w Wilnie. Poprawa warunków pracy pracowników sektora publicznego jest celem priorytetowym, do którego dążymy zarówno realizując projekty modernizacji budynków, jak i celowo przeznaczając środki na remonty obiektów instytucjonalnych ”- w komunikacie prasowym stwierdził Mindaugas Sinkevičius, prezes Turto bankas.

W Trokach ul. Karaimskiej istniejące trzykondygnacyjne centrum rehabilitacji zostanie gruntownie odnowione. Budynek główny zostanie rozbudowany poprzez dobudowę nowych pomieszczeń gastronomicznych i technicznych. Po przebudowie pojawią się tu nowe oddziały, dodatkowe gabinety zabiegowe, sala treningowa, strefa administracyjna i inne specjalistyczne pomieszczenia lecznicze. Wewnątrz budynku zostanie również zainstalowany basen.

Na działce powstanie również nowy aneks, który będzie połączony z głównym budynkiem podziemnym korytarzem. Renowacja elewacji kompleksu i sieci inżynieryjne obniży również koszty eksploatacji – budynki kompleksu osiągną klasę efektywności energetycznej A i B, zamiast obecnego F.

Po przebudowie łączna powierzchnia kompleksu wzrośnie z 1,6 tys. m kw. m do 2,6 tys. m kw, a liczba miejsc noclegowych wzrośnie z 30 do 60. Planowane jest zakończenie prac i oddanie obiektu do użytku w końcu 2022 roku.